GAS RADON DAL MONITORAGGIO AL RISANAMENTO DEGLI EDIFICI. VIDEO

Positanonews già si è occupato di gas radon con un forbito articolo apparso on line il 17 nov 2019, oggi presso la sala consiliare del comune di Sorrento , Architetti , Ingegneri e Geometri si sono dati appuntamento con tanto di credito formativo per discutere le problematiche e come applicare la regolamentazione.

Gli inviati di Positanonews hanno ripreso, intervistato e fotografato l’evento. A presentarci i lavori è stato l’architetto Porcelli, vice presidente dell’ordine di napoli e provincia, che ha ben spiegato l’importanza di tenere sotto controllo questo gas che è alla origine del tumore ai polmoni.