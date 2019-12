Frane, esondazioni, strage di alberi, famiglie sgomberate. Tutto l’hinterland è stato spazzato da una giornata di eccezionale maltempo. A Pozzuoli almeno dieci alberi caduti. A Monterusciello un grosso blocco di guaina si è staccato da un tetto del lotto 5 di via Galdieri. Due alberi sono caduti in via Salvatore Di Giacomo, uno in via Vittorini, e in via Libero Bovio. Un grosso albero è caduto all’alba al centro della carreggiata in via Campi Flegrei. Scene analoghe in via Terracciano, dove un albero è caduto nel cortile dell’asl Napoli 2, in via Masullo all’ingresso del tunnel Monte Corvara tra Quarto e Pozzuoli, a via Napoli e in via Modigliani, nel cortile della scuola Rodari-Annecchino. In via Domitiana a Licola, davanti ai depuratori, la rotonda è andata distrutta.IL

Flagellata anche l’area stabiese. Nel centro antico di Castellammare, a Santa Caterina, tra sabato e domenica è crollato il solaio di un edificio disabitato. Il quartiere è anche senza illuminazione da giorni ed i residenti nel panico sono fuggiti in strada nel buio totale. Tre le famiglie sgomberate dall’edificio accanto. Il Sarno è esondato nuovamente. Bloccati in casa i residenti di via Ripuaria, mezzi anfibi della protezione civile e vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in panne. Ad Agerola da oltre 24 ore, e almeno fino a stasera, sei famiglie non possono rientrare nelle loro abitazioni di via salita Case Positano causa una frana che ha lambito alcuni edifici. Ieri mattina, un grosso cedro in piazza XXIV Maggio è stato sradicato e una gru è crollata in via Belvedere.