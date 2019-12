Frane: Cetara riapre la strada. Maiori e Amalfi si dovrà aspettare il 2020, Ravello si lavora

Frane in Costiera amalfitana . Cetara riapre la strada. Maiori e Amalfi si dovrà aspettare il 2020, Ravello si lavora. E’ stata riaperta anche se in modo parziale e regolamentata da semafori la strada all’altezza dell’Hotel Cetus di Cetara interessata il 21 dicembre scorso da una frana che ha praticamente spezzato in due la viabilità in Costiera Amalfitana. I lavori di rafforzamento del costone roccioso sono stati eseguiti anche alla vigilia ed in questi giorni festivi.

L’obiettivo è di ripristinare la normale circolazione entro Capodanno. Intanto comunque una buona notizia arriva nel giorno di Natale con la riapertura al transito del tratto che rende meno isolato il borgo marinaro di Cetara piegato da questi eventi con le famiglie che hanno trascorso giorni in completo abbandono ed isolamento dove iniziavano a scarseggiare anche le derrate alimentari ed i medicinali.

Ravello . Sono aperte tutte le strade, ma i problemi non mancano per Casa Rosse. Maiori. La frana è enorme a Capo d’ Orso, ci vorranno forse un paio di messi per il senso unico alternato. Anche ad Amalfi si lavora per il senso unico alternato, forse in un paio di settimane si riuscirà a procedere.