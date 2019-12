Frana a Maiori Travelmar e Sita via mare e terra da Amalfi a Salerno via Cetara. Dopo la frana in Costiera amalfitana sono state incrementate le corse per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma e sono state autorizzate i trasporti via mare che riguarderanno nello specifico Maiori a Cetara e saranno istituite in concomitanza con gli orari della Sita per permettere di raggiungere in orario le coincidenze.

La Sita Sud, la società su ruota che serve la Costa d’Amalfi, dovrebbe riuscire ad attraversare il Valico di Chiunzi e non più allungare per Agerola per raggiungere Salerno.