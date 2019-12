Frana Maiori. Questa mattina la riunione in Prefettura: passaggi via mare ed intensificazione trasporti

Si va verso un miglioramento dei trasporti ed un importante intervento anche via mare, nel tentativo di risolvere l’enorme problema che attanaglia la Costiera Amalfitana. Questo il risultato del vertice di stamane in Prefettura a Salerno.

Come già noto “La Regione Campania e il Comune di Maiori, attraverso una ditta specializzata, stanno intervenendo per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento franoso e la più rapida ripresa della circolazione che, purtroppo, non potrà avvenire a breve, attesa l’entità della situazione di dissesto idrogeologico del versante roccioso”.

Dunque è confermato quanto previsto, la frana e la chiusura del tratto stradale comprometteranno anche le festività natalizie.

Intanto è stato avviato un percorso virtuoso tra gli enti presenti al tavolo, ovvero la Provincia, i comuni della Costiera, il comune di Corbara ed i rappresentanti di SITA Sud e Travelmar, con questi ultimi due enti si è discusso del rafforzamento della mobilità attraverso le arterie provinciali e le vie del mare.

Durante l’incontro, è stato stabilito che le strade alternative saranno dedicate esclusivamente al trasporto pubblico di persone, per i quali a breve verranno resi noti gli orari. Mentre per quanto concerne il trasporto merci, coloro che se ne occupano dovranno munirsi di mezzi dalle dimensioni adatte a percorrere le strade alternative.

Per quanto riguarda la Travelmar, invece, per contribuire ad affrontare tali esigenze, si è detta disponibile all’idea di istituire servizi di collegamento straordinari tra i porti di Maiori e Cetara, e viceversa ovviamente, in modo da coincidere anche con gli orari dei trasporti SITA.