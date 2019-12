Pian piano si inizia a delinearsi la tragica situazione dopo la frana di Maiori, zona Capo d’Orso. Noi di Positanonews abbiamo deciso di recarci in loco per cercare di rendere chiaro quanto più possibile il tutto ai nostri lettori.

La strada, come già detto, potrebbe anche rimanere chiusa un paio di mesi; per questa ragione i disagi saranno notevolissimi. Già per ora la Sita è costretta a passare per Agerola, con percorso alternativo, per recarsi da Amalfi a Salerno. Un vero e proprio viaggio.

Danni indicibili per la viabilità, anche se dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ovvero il fatto che non ci siano state vittime. Si è attivato persino Edmondo Cirielli, parlamentare salernitano, il quale ha chiesto intervento immediato delle istituzioni (leggi qui).

Come detto, siamo sul posto insieme alla geologa Concetta Buonocore.

“L’Italia è un Paese geologicamente e geomorfologicamente molto fragile e la Costiera è uno dei punti dove raggiunge il massimo della fragilità – ha dichiarato la dottoressa Buonocore – Si dovrebbe fare un po’ di prevenzione, cosa che costa molto meno all’intervento in emergenza. Con le nuove tecnologie potremmo risparmiare un sacco di soldi”.