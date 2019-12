Frana Maiori. Arrivano i primi fondi e domani vertice in Prefettura

La situazione a tre giorni dalla frana di Maiori, a Capo d’Orso, si sta rivelando più grave e complicata del previsto. I comuni a ridosso della frana sono praticamente isolati e la SITA ha dovuto realizzare delle nuove corse per permettere alla gente di muoversi e spostarsi in strade alternative alla Statale. Intanto è arrivata però una buona notizia, annunciata direttamente da Giancarlo Giordano, responsabile del Genio Civile, sta seguendo i lavori, affidati ai rocciatori della ditta Genea: la Regione Campania stanzia i primi 150mila euro per mettere in sicurezza la frana di Maiori. I fondi consentiranno un’ispezione puntuale del costone che verrà eseguita in cordata su un’area di 13 mila metri quadrati, la rimozione delle alberature danneggiate e l’esecuzione del disgaggio dei volumi di roccia i stato di precario. Inoltre, domani alle 9.00, ci sarà una riunione in Prefettura per valutare la situazione.