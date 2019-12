Frana in Costiera, su Facebook nasce “Bla Bla Car on the Amalfi Coast”: gli automobilisti si organizzano da soli

La frana che ha spezzato in due la Costiera, non ha fatto scoraggiare i tanti automobilisti e pendolari, che hanno deciso di fare di necessità virtù, mettendo a punto un’iniziativa utile per condividere gli spostamenti verso Salerno o Napoli. Su Facebook è nato quindi “Bla Bla Car on the Amalfi Coast”, un gruppo che permette agli iscritti di organizzarsi per dare o ricevere passaggi da o per la Costa d’Amalfi.

Questa community, che vanta oltre 1400 membri, consente di ovviare i disagi arrecati dalla Statale chiusa, adottando due semplici regole: Offrire almeno un caffè a chi offre il passaggio oppure dividere le spese con altri viaggiatori nel caso di viaggi più lunghi, e poi quando si vuole contattare qualcuno che ha pubblicato un annuncio è preferibile, prima di inviare un messaggio privato via Messenger, scrivere un commento in cui si avvisa dell’invio del messaggio privato stesso.

Visto che i tempi per la bonifica del costone roccioso e della riapertura della SS 163 sono lunghi, gli automobilisti della Costiera hanno dato vita ad una simpatica quanto geniale iniziativa, basata sulla condivisione.