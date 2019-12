Eventi oggi: Presepe vivente Agerola e Sorrento , Banda San Vito Positano . Il folk ad Amalfi

Positanonews propone tutti i giorni in un calendario completo tutti gli eventi della Costiera amalfitana , Penisola sorrentina e i principali delle aree circostanti della Campania in particolare provincia di Salerno e Napoli con la possibilità di segnalare l’evento, completo di luogo, data, orario e dettagli ( CLICCA QUI PER SEGNALARE IL TUO EVENTO )

Questa sera, di giovedì 26 dicembre, alle ore 19:00, si terrà il tradizionale concerto di Natale della Banda San Vito Positano, a cura dell’Associazione musicale “Franco Di Franco”, nella Chiesa Santa Maria Assunta ( foto Massimo Capodanno d’archivio, ndr )

Anche quest’anno, secondo una tradizione che si perpetua ormai da una decina d’anni, l’associazione musicale “Franco di Franco” esprimerà i suoi auguri alla cittadinanza Positanese alla Costiera Amalfitana ed ai suoi graditi ospiti, attraverso un concerto del rinomato gruppo bandistico “San Vito Positano”. I ragazzi della banda, la cui età media è di 25 anni si esibiranno come autentici professionisti, nella classica ed impareggiabile cornice della Chiesa Madre S. Maria Assunta, in un repertorio di brani scelti tipicamente natalizi, dalle classiche inglesi ed americane fino ad arrivare a “Gabriel’s Oboe” di Morricone.

Presepi viventi ad Agerola Dalle 16.30 alle 21.00, Frazione Campora Info www.presepeviventeagerola.it ph. 3386115777 – 3688021038 – 3392428730 e a Sorrento Casarlano clicca qui per maggiori informazioni

Amalfi . Dalle ore 15.30 alle ore 18.30, lungo le vie cittadine CAPODANNO FOLK AMALFITANO e in Cattedrale il Canta Natale Festival Natalizio di Cori Polifonici

A Minori alle 20 la Tombolata di Santo Stefano nella Tensostruttura e nell’auditorium Palazzo delle Arti Filumena Marturano.

A Ravello la mattina Le zampogne del gruppo Symphonia di Minori , la Gimkana in bini della Movicoast e a mezzogiorno la tombolata del forum dei giovani all’Auditorium Oscar Niemeyer . La sera al Duomo il concerto di Natale I canti classici della tradizione italiana e straniera eseguiti dal Coro Polifonico Flegreo diretto dal Maestro Nicola Capano con la partecipazione dell’ensamble d’archi Filippo Miniero e del soprano Valeria Attianese. Voce narrante di Sasà Trapanese.

