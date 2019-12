Eventi natalizi in Costa d’ Amalfi e Sorrento. Babbo Natale al Mandara a Positano, Sant’Agnello tombola storica

Positanonew ha un completo calendari di eventi consultabile giorno per giorno e paese per paese ( POSITANONEWS EVENTI CLICCA QUI PER OGGI ) Questo pomeriggio di Domenica 22 dicembre, RINVIATO ,”Il Natale Della Tradizione alla Chiesa Nuova”, annuale festa natalizia , ma troverete il Babbo Natale al Parcheggio Mandara nella bellissima casetta realizzata dalla famiglia Mandara. A Sant’Agnello segnalizamo la tombola storica del Settecento a San Giuseppe Visto il tempo vi consigliamo di visitare il MAR il Museo della Villa Romana a Positano, aperto gratuitamente per i positanesi in questi giorni pre natalizi, e il Museo Correale a Sorrento , gli antichi Arsenali ad Amalfi con con gli eventi.