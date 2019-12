Eventi e mostre a Roma:“Germanico e la discendenza di Augusto”

Roma – Sono passati duemila anni dalla morte di Germanico (19 d.C. – 2019), princeps ereditario e discendente della dinastia giulio-claudia designato alla successione imperiale. La Fondazione Sorgente Group ha deciso così di celebrare la sua storia dedicando al giovane principe e alla sua nobile stirpe una mostra presso lo Spazio Espositivo Tritone a Roma. “Germanico e la discendenza di Augusto” – visitabile con ingresso libero dal lunedì al venerdì fino al 28 febbraio 2020 – presenta il ritratto di Germanico in marmo pario risalente al I secolo dopo Cristo, all’interno di un allestimento curato da Paola Mainetti, vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, supportata da Valentina Nicolucci, curatrice per l’Archeologia.

Augusto con Germanico avrebbe concretizzato il suo sogno, quello di unire le due famiglie più importanti dell’Impero, dando la successione ad un giovane che era riuscito a riscuotere grande successo tra le truppe e nel cuore del popolo romano. Germanico sarebbe stato, infatti, princeps della dinastia giulio-claudia perché figlio di Antonia minore (figlia di Ottavia, sorella di Augusto) della gens Iulia e di Druso maggiore (figlio di Livia, moglie di Augusto) della gens Claudia. Purtroppo morì prematuramente probabilmente avvelenato ad Antiochia nel 19 d.C. La mostra, illustrata da pannelli esplicativi, copie dei ritratti imperiali della collezione Fondazione Sorgente Group e da un filmato multimediale sulla figura storica del giovane principe, è stata inaugurata ieri, mercoledì 18 dicembre 2019, alla presenza di Eugenio La Rocca, già professore ordinario di archeologia e storia dell’arte greca e romana e membro dell’Accademia dei Lincei, e Claudio Strinati, storico dell’arte, già Soprintendente per il Polo museale romano e direttore scientifico della Fondazione Sorgente Group.