EVENTI DELLA DUE COSTIERE DI LUNEDI 23 DICEMBRE 2019

LA MAGIA DEL NATALE Lunedì 23 dicembre 2019 – Massa Centro

Un pomeriggio tutto dedicato ai bambini, con il teatro di strada e la magica casetta di Babbo Natale, e una serata per festeggiare tutti insieme in allegria! Programma:

> ore 16:00 – Terrazza della Pro Loco

Teatro di strada con acrobazie, magie, bolle giganti, illusionismo e sputafuoco, con Babbo Natale e gli elfi

> ore 18:30 – Largo Vescovado

Falò di Natale, musica con i Soul Vibes, panino salsiccia e broccoli, vino e zeppolata

Evento organizzato dalle associazioni Club Napoli Massa Lubrense, Il Battito, Pro Loco Massa Lubrense, Massa Lubrense Calcio e il Comitato Patto con la Città, con il patrocinio del Comune di Massa Lubrense – Assessorato al Turismo.

Si ringraziano gli sponsor per la loro generosità.

