Euterpe: concerti di Natale 2019

L’Associazione Culturale Musicale “Euterpe” prepara i cori per bambini e ragazzi, si studia pianoforte, canto moderno, teoria e solfeggio. Lezioni individuali, collettive e laboratori estivi, secondo le diverse esigenze del singolo artista in erba, preparano a spettacoli, concorsi e rassegne. L’educazione musicale svolge un ruolo di primaria importanza nel processo formativo del bambino. Durante le festività, hanno scelto la S.S. Trinità in Piano di Sorrento (NA) per il concerto natalizio del 30 Dicembre alle ore 19.00. Mentre il 6 Gennaio, alle ore 19.30 nella Chiesa di S. Margherita e S. Nicola in Pumpulo a Pastena (SA).