Euforia e piaceri per l\'attesa del Natale. Positanonews ai mercatini di Pietrarsa.

Con l’arrivo del mese di dicembre siamo ufficialmente coinvolti dal clima natalizio e ci apprestiamo ad addobbare le nostre case. Luci, decorazioni, melodie, quelle classiche abitudini che puntualmente arricchiscono questo periodo, considerato da molti come il più bello dell’anno. E, senza alcun dubbio, è possibile vivere questa magia ai mercatini di Pietrarsa, presso il Museo Nazionale Ferroviario a Portici. In un attimo si è proiettati indietro nel tempo, tra le numerose locomotive d’epoca, ognuna ricca di particolari e arricchite da quell’immutabile fascino. Positanonews ha quindi visitato in prima persona il luogo che può essere definito come il punto d’incontro tra passato e presente, il simbolo concreto della storia delle Ferrovie dello Stato. Per quest’anno, in occasione della seconda edizione dei Mercatini, si è deciso di incrementare il programma natalizio, con spettacoli e artisti famosi. Concedetevi dunque una serata tra mare e Vesuvio, avendo l’opportunità di conoscere il nostro territorio e scattare fotografie, avendo sullo sfondo il Golfo di Napoli con la sua vista mozzafiato.