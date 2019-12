Escursionista caduta sul Sentiero degli Dei: intervento di un elicottero

Praiano. Nei pressi del Convento di San Domenico, si sta svolgendo un’azione di recupero: un’escursionista sarebbe caduta dal Sentiero degli Dei mentre faceva trekking. Un primo tentativo è stato effettuato con un soccorritore, calatosi con un verricello per tentare di recuperare la donna, ma non si è rivelato un metodo efficace, ragion per cui al momento è intervenuto un elicottero del 118.