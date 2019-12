Esclusiva . Ravello. Pasquino “Auditorium Oscar Niemeyer, intiuizione di De Masi. Ora rischia deperimento” . Intanto Felicori pensa al rinnovo. I fatti sono questi. A Ravello in Costiera amalfitana la più importante fondazione culturale della Costa d’ Amalfi, fra le più importanti d’Europa, ancora paralizzata dal commissariamento della Regione Campania. Doveva essere modificato lo Statuto e messi in rete i beni della Città della Musica: Villa Rufolo, Palazzo Episcopio e Auditorium Oscar Niemeyer . Un compito che doveva esser svolto in poche settimane, con un mandato dato da De Luca di ben sei mesi, a Mauro Felicori. Passati i primi sei mesi, per altri sei mesi l’unica opera di rilievo è stata quella di togliere il direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano, organizzarsi per spostarsi nella struttura lasciando l’attuale sede al Comune, come richiesto dal sindaco Salvatore Di Martino, e nulla altro trapela di pubblico. Il prossimo 15 gennaio scade il secondo rinnovo e si pensa già al terzo. Una situazione oggettivamente di impasse. Ma staremo a vedere, se vi sono i frutti positivi Positanonews sarà il primo a pubblicarli, mai avuto remore a pubblicare i fatti. Intanto nel nuovo Politecnico dell’Università di Napoli a Ponticelli abbiamo incontrato Pasquino che sottolinea come l’opera sia stata realizzata con un grande sforzo professionale, opera che rischia il deperimento se non utilizzata e valorizzata, come si doveva fare se il compito di Felicori fosse stato portato a termine includendo l’Auditorium in un progetto complessivo di sviluppo del territorio. Vedi video su Positanonews TV