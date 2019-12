EMOZIONI IN GIOCO- I.C.Montecorvino Pugliano(SA)

Le emozioni hanno un ruolo fondamentale nel processo evolutivo: servono a proteggerci, a riconoscere i pericoli e a difenderci da essi. Ogni emozione comporta mutamenti corporei non solo interni, ma anche visibili dall’esterno e riconoscerle è il primo passo per poter stare meglio. E non si può dire che queste siano mancate nel pomeriggio di Lunedì 09 dicembre presso l’aula Magna della scuola primaria “Capoluogo” dell I.C. Montecorvino Pugliano(Sa) a conclusione del Progetto Pon “star bene insieme a scuola”. L esperta F. Savastano in sinergia con la docente responsabile del plesso picentino Angela Marino, hanno presieduto per 30 ore il modulo del Fondo Europeo che ha visto la partecipazione delle classi III, IV e V. Nelle ore pomeridiane i ragazzi sono stati coinvolti in giochi, musica ed altre attività tra le quali un “diario delle emozioni”, meticolosamente redatto da ciascuno di loro, con lo scopo di far comprendere che ogni loro sentimento, bello o brutto che sia, va vissuto serenamente essendo esso parte integrante del nostro quotidiano e della vita stessa. “Anche le emozioni negative servono per ricaricarci” ha sottolineato nel discorso di presentazione l esperta Savastano. Durante il percorso multisensoriale, i giovani partecipanti si sono ampiamente soffermati sulla lettura del libro “la squadra dei sogni” di M. Bartoletti. Al termine dell’esperienza formativa è stato consegnato singolarmente ad ogni bambino un lap book sulle tematiche affrontate. Ampia è stata anche la partecipazione delle famiglie che hanno potuto vivere momenti emozionanti specie quando, a conclusione, gli alunni hanno dato il loro meglio con una performance ideata, cantata (“reppata”) e ballata da loro stessi …emozionando ancora una volta i presenti!