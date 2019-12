Emergency a Palazzo Fondi per un Natale all\'insegna della solidarietà

“L’arte è fatta per disturbare”, lo diceva Salvator Dalì, che a Palazzo Fondi da quest’anno è di casa grazie alla mostra “Branding Dalì” , ed è esattamente di questo meraviglioso “disturbare la coscienza degli altri” di cui parla anche un’altra grande personalità del nostro tempo Gino Strada con la sua “Emergency“. Sempre a Palazzo Fondi, come in altre 14 città italiane, c’è anche uno “Spazio Natale” organizzato da Emergency , un temporary store dove sarà possibile acquistare giocattoli, libri, gadget vari, vestiti e articoli di cancelleria tutto rigorosamente in chiave solidale. L’appuntamento è tutti giorni fino al 24 dicembre 2019 dalle ore 10 alle 20 (per la vigilia la chiusura è alle 13.30). Allora, spero di avervi disturbato a dovere e convinto a venire a Palazzo Fondi.

Luigi De Rosa