Eav: nuovi autobus e autisti

Stamattina sono stati presentati alla stazione marittima dal Presidente De Luca gli autobus della fornitura regionale. Complessivamente, per i vari lotti e dimensioni, Eav avrà’ assegnati – a regime, entro 12 mesi – 132 autobus (su un totale di 942 bus della intera fornitura regionale prevista per tutte le aziende del TPL). I primi 19 sono stati consegnati stamattina. Si tratta degli autobus tipo Urbano 10,5 metri, 2 porte. Verranno così dislocati : 5 a Napoli, 5 ad ischia , 9 in alte zone.

Gli autobus fisicamente saranno utilizzati dal 10 gennaio, dopo che abbiano fatto il corso a tutti i dipendenti. Tra gennaio e febbraio invece verranno consegnati altri 18 bus, del tipo Urbano 7,5 metri. Saranno quindi 37 bus nuovi entro febbraio. Eav contribuisce al costo con il 30 per cento del totale. Inoltre, entro Gennaio verranno assunti anche i primi 45 autisti a tempo indeterminato.