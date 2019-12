Domenico Rispoli a Bellizzi “Frà Cosimo e o’ Brigante e Positano”, un’immersione nella nostra storia

Domenico Rispoli a Bellizzi col suo “Frà Cosimo e o’ Brigante e Positano” . Domenico Rispoli ci sorprende con le sue prelibatezze spostate dalla Costiera amalfitana all’interno della provincia di Salerno a Bellizzi . Domenico da sempre si interessa con passione della storia del Brigantaggio, che è stata una reazione a una sopraffazione, l’invasione del Piemonte al Regno delle Due Sicilie. La storia oggi si sta rivedendo, ma per scoprire le tante cose interessanti che ha da dirci , e da gustare, Domenico, si può chiamare e prenotare per il cenone di Capodanno 2020 ( Cellulare 3479520398 ) o andare sulla sua pagina facebook Frà Cosimo e ‘o Brigante e Positano . Domenico Rispoli si è appassionato all’arte culinaria, il cibo come medicina, come l’antica scuola Medica salernita, il criscito, piatti tradizionali e un simbolo caro e noto a chi è di Positano e lo ha conosciuto, Frà Cosimo, il frate che da Vico Equense veniva qui da noi coi suoi colombi e il “cemento”, insomma un’immersione nella nostra storia del Meridione ma anche del nostro paese che Domenico porta nel cuore ovunque vada.