Domani udienza dinanzi al Tar riguardante la richiesta di sospensiva dell’ordinanza dell’Anas sulla mobilità in costiera amalfitana

Domani, martedì 3 dicembre, si terrà l’udienza dinanzi al Tar relativamente alla richiesta di sospensiva dell’ordinanza Anas proposta da gran parte degli operatori turistici della Costiera Amalfitana e riguardante il problema della mobilità.

Stiamo parlando dell’ordinanza n. 337/2019 la cui entrata in vigore è fissata per il primo aprile del 2020 e che interesserà la Strada Statale 163 Amalfitana da Vietri sul Mare fino a Sorrento. L’ordinanza è scaturita dall’accordo intervenuto lo scorso 19 luglio tra tutti i comuni della Costiera Amalfitana e prevede l’assoluto divieto di transito in entrambe le direzioni di marcia di bus o mezzi di ingombro con una lunghezza superiore ai 10,36 metri, mentre i mezzi fino a 6 metri di lunghezza possono circolare in entrambi i sensi, fatta eccezione per gli autobus della Sita. Inoltre, dal 1° giungo al 30 settembre anche nella direzione Vietri-Positano per raggiungere Amalfi e Ravello divieto di transito dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 19.00 per i bus che superino i 6 metri di lunghezza. Inoltre, nel periodo tra il 15 giugno ed il 30 settembre, nei ponti festivi di Pasqua, 25 Aprile e 1° maggio transito previsto a targhe alterne dalle ore 10.00 alle 18.00, ad eccezione dei residenti, degli Ncc, dei Taxi, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Lo scopo ovviamente è quello di migliorare la mobilità sulla Strada Statale. Gli unici due comuni della costiera ad essersi opposti all’ordinanza sono stati Minori e Maiori, i cui albergatori e trasportatori hanno giudicato l’ordinanza penalizzante ed hanno, quindi, presentato due ricorsi, uno avanzato dagli albergatori e gestori degli stabilimenti balneari e l’altro dalle aziende di trasporto privato.

Dinanzi al Tar sarà presente anche il Codacons Campania che si costituirà in favore dell’ordinanza ed in una nota dichiara di essere al fianco della Prefettura, della maggior parte dei comuni costieri e della maggioranza della popolazione.