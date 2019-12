Distretto turistico costa d’ Amalfi Positanonews pronto a coinvolgere gli studenti di Positano a Sorrento. Siamo stati chiamati da Imma, che telefonicamente ci ha detto di essere addetta alla comunicazione del distretto turistico. Ci ha spiegato che sono le scuole che si sono coinvolte in questo progetto. In breve vogliamo dimostrare che non siamo “contro” a prescindere e le abbiamo detto che siam disponibili a far da collegamento con i Licei della Penisola Sorrentina con queste iniziative, e lo faremo gratuitamente. Il punto è che gli studenti di Positano frequentano i Licei a Meta e a Sorrento e questo porta a uno scollegamento con questa iniziativa . Positano non è coinvolta come sede, e ci hanno detto che non hanno trovato disponibilità, e come studenti beneficiari di corsi gratuiti, perchè nessuno frequenta le scuole superiori della Costiera amalfitana. Non ne facciamo una questione di “campanilismo”, crediamo che Positano possa e debba essere coinvolta per progetti della Costa d’ Amalfi, siamo disponibili sia a trovare la sede , grazie sempre a Positanonews, che i collegamenti con le scuole, con le quali collaboriamo da anni con progetti di formazione sempre gratuitamente. E’ chiaro che da positanesi ci terremmo a un maggior coinvolgimento di Positano, ma crediamo anche che Positano meriti per la sua storia e il suo potenziale turistico. La nostra disponibilità, gratuita, c’è. A trovare sia la sede, sia il collegamento con gli studenti positanesi. Ringraziamo di cuore Imma per la telefonata e se accettata la nostra disponibilità ci impegneremo gratuitamente e positivamente per il 2020 per un bel progetto valido che non abbiamo contestato e cercheremo di aiutare se si vuole.