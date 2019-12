Dissesto idrogeologico in Costa d’Amalfi. Cosa fare e cosa non fare! di Giuseppe Civale

L’ondata di maltempo, che ha colpito nei giorni scorsi Costa d’Amalfi, provocando disagi sia per il traffico che pericoli per le persone, impone riflessioni sul rischio idrogeologico ed interrogativi su possibili tecnologie preventive. La zona maggiormente colpita (Capo d’Orso) è stata soggetta ad incendi probabilmente anche dolosi la scorsa estate; in che misura sono state attivate opere di rimboscamento e di consolidamento del terreno coinvolto? La mancanza di manutenzione dei versanti ha comportato un’impermealizzazione del territorio a scapito dei processi d’infiltrazione. La situazione si è ulteriormente aggravata per effetto degli sconvolgimenti climatici degli ultimi anni che provocano un aumento dell’intensità e della frequenza delle precipitazioni, ampliando le aree soggette ad alluvioni e frane. Per mitigare il rischio di frane in roccia si ricorre all’imbracatura con reti metalliche, all’ancoraggio di massi ed a barriere paramassi. A livello preventivo si tratta di misure che non sembrano garantire la sicurezza necessaria. Eppure la tecnologia ci offre alternative ben più realistiche. Mi sia lecito menzionare la tecnica satellitare, che prevede l’utilizzo di droni provvisti di sensori e videocamere che riescono a vedere e rilevare dati in zone altrimenti inaccessibili. Mi riferisco alla cosiddetta “interferometria satellitare”, ossia attraverso i satelliti che passano sopra le zone da monitorare è possibile seguire nel tempo lo spostamento di punti sul territorio, monitorando l’evoluzione di frane lente già in fase “prenatale”. Ovviamente l’inquinamento climatico resta la causa prima degli sconvolgimenti in atto, ma anche il fenomeno più difficile da sopprimere, come il recente summit di Madrid ci ha dimostrato, dove gli interessi nazionali sono prevalsi su quelli ambientali. La soluzione definitiva si farà ancora attendere, ma sono fiducioso, anche in considerazione di alcune iniziative estremamente concrete già messe in atto come di consueto in alcuni Paesi del Centro Europa, intese a ridurre l’inquinamento atmosferico. Ho ritenuto utile fare riferimento alla tecnica di monitoraggio appena specificata, pur essendo consapevole che essa attenua i sintomi, senza rimuovere le cause. In tale contesto mi si permetta una considerazione conclusiva. Mi riesce difficile giustificare in via razionale l’intenzione di realizzare un tunnel artificiale Maiori – Minori, come minacciosamente si prospetta da più parti , t2enuto conto degli aspetti legati alla fragilità idrogeologica del territorio, dell’elevata rischiosità di franamento dei costoni rocciosi, dovuta anche alla propagazione di vibrazioni all’interno del terreno in fase di traforazione. Certo, ci vuole un bel coraggio, anche se qualcuno osa parlare perfino di incoscienza!

Giuseppe Civale