Disegna la tua fiaba preferita: Poste Italiane ti premierà trasformandola in francobollo!

Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.

(Gianni Rodari)

Poste Itaiane ha indetto un concorso per i più piccoli allo scopo di incentivare la lettura delle fiabe da sempre strumento didattico per eccellenza. Ogni bambino potrà inviare un disegno con il quale celebrare la propria fiaba preferita a “Disegna la tua fiaba preferita” – I Fatti Vostri – Via Teulada , 66 – 00195 – Roma. Il disegno che riscuoterà più consensi, diventerà un francobollo celebrativo come fu per “Cappuccetto Rosso” nel 1975, “Alice nel Paese delle Meraviglie nel 1976, e “Pinocchio” nel 2010.

info: https://www.posteitaliane.it/it/comunicati/posteitalianeilm-1476505893732.html

a cura di Luigi De Rosa