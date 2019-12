Diplopia o visione doppia, fenomeno da non sottovalutare vediamo che dice Antonella Sparvoli

La visione doppia (o diplopia) può anche essere una spia di malattie serie. Per questo, alle prime avvisaglie è meglio fare subito un controllo. «Si tratta di un disturbo, più frequente di quanto si pensi, che può avere diverse cause — spiega Stefania Bianchi Marzoli, direttore del Servizio di Neuroftalmologia dell’Istituto Auxologico italiano di Milano —. La visione di un’immagine singola e nitida dipende dall’orchestrazione di molte aree dell’apparato visivo, che occupa ben il 45% del sistema nervoso centrale: sono quindi numerose le connessioni con le altre parti del cervello e perciò con l’intero organismo. Eventuali anomalie a carico di una qualsiasi parte del sistema visivo possono comportare l’insorgenza di visione doppia».

Quali sono le cause principali?

«La diplopia monoculare, presente cioè solo quando è aperto un occhio alla volta, è quasi sempre legata ad anomalie dell’occhio, come irregolarità delle superficie della cornea, secchezza della superficie oculare, opacizzazione del cristallino (cataratta), alterazioni delle retina, difetti refrattivi. In questi casi, in genere, basta un’attenta visita oftalmologica per chiarire il problema. Le cose si complicano se la diplopia è binoculare, ovvero nei casi in si vede doppio solo quando entrambi gli occhi sono aperti. Il disturbo potrebbe, infatti, avere origine oculare o essere espressione di disturbi di altra natura, per esempio neurologici o muscolari. La causa più comune di diplopia binoculare è lo scompenso di uno strabismo latente, che smaschera la deviazione fino a quel momento compensata. La diplopia binoculare può, però, essere anche il segno di un problema sistemico infiammatorio o immunitario più o meno rilevante che determina un deficit delle strutture nervose e/o muscolari che regolano la stabilità dello sguardo».

Quali sono le malattie non oculari più spesso associate alla diplopia binoculare?

«L’ipertensione arteriosa, il diabete o malattie come la sclerosi multipla, che possono manifestarsi inizialmente con uno sdoppiamento dell’immagine. Proprio per questa maggiore complessità, quando si ha a che fare con una diplopia binoculare occorre una minuziosa visita neuroftalmologica che comprenda accertamenti specifici, variabili da caso a caso in relazione alla causa sospettata».

Possono esserci anche altri sintomi?

«In alcuni casi sì e la loro attenta osservazione può essere di grande aiuto per indirizzare la diagnosi. Può esserci, per esempio, dolore agli occhi, un’anomala sporgenza dei bulbi oculari verso l’esterno o, ancora, l’abbassamento della palpebra e deficit della motilità oculare o dell’attività pupillare. A volte possono essere presenti anche nausea, mal di testa o, nei casi più gravi, eventuali paresi».

Che cosa si può fare?

«Talvolta basta ricorrere agli occhiali, in altri casi l’opzione è chirurgica o farmacologica. Qualora la visione doppia non dovesse essere reversibile, esistono infine trattamenti che possono rendere più sopportabile la convivenza con questa condizione».