Il difensore del Sorrento Salvatore D’Alterio traccia un bilancio sulla grandiosa cavalcata della squadra

E’ uno dei veterani di questo giovane e sorprendente Sorrento, il difensore Salvatore D’Alterio che traccia un bilancio completo sulla grandiosa cavalcata dei rossoneri: “Il bilancio di quest’avvio di stagione? Direi che le cose stanno andando alla grande. Ci aspettavamo di fare meglio rispetto alla passata stagione, ma non pensavo fino a questo punto. Adesso guai ad abbassare la guardia. Il segreto è il gruppo: siamo tutti uniti. Questo Sorrento è composto da tanti bravi ragazzi. Ci aiutiamo e affrontiamo gli allenamenti e le gare in serenità. Questo anche per via del grande staff e allenatore che abbiamo che ci permette di esprimere il nostro valore sul campo. L’umore è alle stelle e questa classifica deve darci carica e mai appagamento. Dev’essere uno stimolo in più per poter competere con ogni avversario. Siamo una compagine giovane ed ambiziosa e vogliamo restare in queste posizioni”. Su Maiuri dichiara: “Lo conosco da tanti anni e mi aveva già allenato, nel 2016, nella Casertana. Al di là del lavoro, con lui mi sono sempre confrontato e c’è massimo rispetto. E’ un uomo e una persona seria come pochi. Cerco di prendere spunti dal suo lavoro”. E poi aggiunge: “Ad inizio stagione eravamo partiti bene in coppa poi, forse, siamo stati un po’ superficiali nelle prime sfide. Una volta messa da parte questa, abbiamo carburato e con grande attenzione siamo riusciti a conquistare questi risultati”. Alla domanda sul Team Altamura D’Alterio risponde: “E’ una buona squadra, costruita per puntare ai play off. Non vivono un periodo eccezionale ma sappiamo la loro forza: saranno arrabbiati per i non risultati. Per quanto ci riguarda giocheremo sempre allo stesso modo e senza fare calcoli. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere altri tre punti con un avversario che ci farà soffrire. Dovremo sudarceli”.