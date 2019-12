Diario di strada di Giovanni Farzati (Salerno, un panino contro le ingiustizie)

Assomigliano, per certi versi, alle ragazze in vetrina; come in un film di Luciano Emmer; Ester ama fare del bene al prossimo, la chiamiamo Ester; ma non è il suo vero nome; Ester è una ciclista della Valle dell’Irno; tutina attillata; Ester si allena in bicicletta e pensa anche a loro, alle donne squillo; sventuratamente in vetrina sulla strada litoranea Salerno- Paestum.

Una giovane ciclista, Ester, corpo perfetto, tanta simpatia, gambe lunghe e perennemente abbronzate; una ragazza che ti fa innamorare a prima vista; prima di inforcare la sua amata bicicletta, prepara il classico panino al prosciutto; due pezzi di cioccolato; borraccia con integratore; per alimentarsi durante la corsa, mediamente fa dai 100 ai 120 chilometri due volte alla settimana; Ester, mette nelle capienti tasche della maglietta un panino in più che offre alle ragazze di strada; si ferma a salutarle; un gesto di bontà e umanità verso queste donne; grande passione per la bici, pedala, con ogni tempo,; Costiera Amalfitana e Costa sud di Salerno; scatti, recuperi, sogni agonistici; vento, pioggia; Ester vince la sua sfida con la fatica; ha un grande e nobile cuore; quando arriva a Paestum, caffè e un gelato al cioccolato; servono tante energie; e subito sulla via del ritorno direzione valle dell’Irno, cercando di capire se c’è vento a favore o contrario, l’assillo di ogni ciclista.