Diario di strada di Giovanni Farzati (olivicoltore ironico e in Calabria c’è chi scende in piazza)

Regala olio extravergine di oliva (mi date solo 10 euro lt come contributo spese..) un produttore di olio di oliva del Cilento; scoraggiato; spese fuori controllo, reti, attrezzi, danni prodotti da una marea di cinghiali, contadini fiaccati da un lavoro di raccolta olive duro; alla fine ti esce un prodotto ottimo, ma con il prezzo in caduta libera.

Cifre modeste; non si rimedia neanche le spese; fp, 58 anni, vive tra Vatolla e Agropoli, la sua una grande passione per il fondo agricolo,

“ma dovrò abbandonarlo” confessa, per questo, il suo olio (buono!) lo “regala”chiedendo un contributo spese, una forma di protesta per sottolineare la difficoltà del settore olivicolo…

Crisi Olivicoltura, Agrinsieme

scende in piazza,Mercoledì 4 dicembre;

Lamezia Terme

manifestazione di protesta promossa dai vertici dell’associazione di categoria: «Maggiore attenzione al comparto»

A ciò si aggiungono i recenti eventi alluvionali che hanno causato in molte aree della nostra regione notevoli danni, con pesanti ripercussioni economiche per gli operatori del settore primario».

Lo affermano, in una nota congiunta, i vertici di Agrinsieme Calabria che annunciano una manifestazione per il 4 dicembre prossimo a Lamezia Terme per sollecitare attenzione su un comparto così importante per l’economia calabrese.

«Questa pesante situazione di incertezza riguarda anche il nostro settore olivicolo – affermano – che, come è noto, genera forti interessi nell’economia regionale, con significativi riflessi di carattere economico, sociale ed occupazionale. La nostra Regione vanta un’antica tradizione olivicola che negli ultimi anni ha registrato una preoccupante stasi; ciò nonostante esistono importanti e notevoli potenzialità che è necessario cogliere e saper governare».