Dalla Regione un finanziamento di 500mila euro per le Terme di Castellammare

Un finanziamento da 500mila euro per la valorizzazione delle Antiche Terme di Stabia nel maxi emendamento al bilancio di previsione della Regione Campania. È stato approvato ieri, su proposta di Forza Italia, lo stanziamento di importanti risorse per sostenere e rilanciare l’attività delle Antiche Terme, nell’ambito degli interventi di ripresa e sviluppo del termalismo. L’ennesima conferma della bontà del percorso intrapreso per riavviare l’attività delle Antiche Terme e dare impulso al termalismo nella nostra città, dopo anni di cattiva gestione amministrativa che ne hanno decretato il fallimento. L’ennesima conferma che siamo sulla strada giusta e che il dialogo e la sinergia tra le parti ci condurranno verso il prioritario e fondamentale obiettivo di restituire le Terme agli stabiesi”.

METROPOLIS