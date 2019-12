Crollo Costa d’Amalfi che subisce il poker contro Polisportiva Santa Maria. Si chiude male l’anno per i costieri

Il Costa d’Amalfi crolla 4-1 contro la Polisportiva Santa Maria e chiude il 2019 con una sconfitta. La capolista ha dimostrato una superiorità netta nell’arco dei 90 minuti e la vittoria è apparsa decisamente meritata.

Primo tempo horror dei costieri, che subiscono una Polisportiva davvero indiavolata, favorita anche dal fortissimo vento che soffia sul “Carrano”.

Gli uomini di Ferullo non riescono a fare il loro solito gioco, subendo una pressione continua dei padroni di casa.

La formazione di casa in 20 minuti raggiunge già il 2 a 0, grazie alle reti di Coulibaly e Margiotta, splendida quest’ultima, e sfiora il tris con Pellegrino.

I biancazzurri non riescono mai a rendersi pericolosi, e spesso si lasciano prendere dal nervosismo.

Nella ripresa non cambia molto. Anzi al 55′ leggerezza difensiva clamorosa dei costieri, ne approfitta Capozzoli che dribbla il portiere e deposita in rete. Gol evitabilissimo, che praticamente chiude la partita.

I biancazzurri cercano di limitare i danni. All’87’ Lettieri accorcia le distanze su calcio di rigore. Al 90′ la Polisportiva ristabilisce le distanze e la scena è tutta di Cotello, che dopo un’azione personale sgancia un destro che si infila proprio sotto l’incrocio.

Finisce 4-1 per la Polisportiva che termina l’anno in testa alla classifica, a pari punti con la Palmese. Il Costa d’Amalfi ci ha provato, ma quest’oggi c’era ben poco da fare contro la formazione di casa. Ad ogni modo la zona play off resta a portata di mano ma, già a partire dalla prima gara del 2020, i costieri dovranno subito dare una risposta, per dimostrare che si sia trattato solo di un incidente di percorso.