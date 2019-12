Costiera. Statale amalfitana e dintorni: un anno di novità

Il nuovo anno si annuncia ricco di novità per la costa di Amalfi. Prima fra tutte, è avvenuta l’installazione di una ricca serie di semafori per disciplinare il traffico causa lavori forse per ravvivare un po’ la grigia monotonia dell’asfalto e con essi c’è una buona quantità di blocchi di cemento (dal nome inglese) che restringono abbastanza la carreggiata. Però si ha l’impressione che, installati i semafori, messi i blocchi, tutto finisce lì.