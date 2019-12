Costiera. Ernesto Mandara di Positano cura sigla e grafica di “Ognuno è perfetto” questa sera su Rai 1

Questa sera, martedì 17 dicembre, Rai1 lascerà spazio alla seconda puntata della serie televisiva ‘Ognuno è perfetto’ con Cristiana Capotondi, Edoardo Leo, Piera Degli Esposti, Gabriele Di Bello ed Alice De Carlo. Rick sarà pronto ad andare a riprendere Tina in Albania. Intende sposarla per poterla riportare in Italia. L’appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1 e la cura della sigla e grafica 3d è affidata ad Ernesto Mandara di Positano.

Ernesto si occupa di animazione ed illustrazione 2d e 3d, sperimentando varie tecniche, inventando personaggi della vita quotidiana, inserendoli miei lavori e cucendo su di loro un carattere ed un aspetto grottesco e nuovo.

Ernesto Mandara, figlio di Enzo, titolare dell’omonimo parchegggio, è cresciuto nella splendida costiera amalfitana, Positano. A 20 anni , dopo due anni di Accademia di belle arti di Roma, si è trasferito a Torino e laureato presso il Centro sperimentale di cinema dipartimento di animazione. Terminati gli studi ha trovato lavoro presso gli studi di Cartoon Network collaborando alla realizzazione di spot per il canale. Dieci mesi dopo il ritorno in Italia a Milano presso l’atelier Biagetti in qualifica di 3d visual ARTIST. Attualmente Ernesto lavora presso la Rai di Torino con il ruolo di animatore, compositig video ed effetisca per spot tv, programmi televisivi e fiction.

Davvero un orgoglio per la sua famiglia, per i cittadini di Positano e l’intera Costiera Amalfitana. Complimenti vivissimi da Positanonews, e gli auguri per una carriera sempre ad altissimi livelli.