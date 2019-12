Costiera amalfitana. Viabilità e maltempo , le corse della SITA per la frana a Maiori. A Positano senso alternato non crea problemi . In questo momento ( sono le 13 ) la Costa d’ Amalfi è sotto la pioggia, e quando piove insistentemente vi possono essere sempre problemi sulla S.S. 163 Amalfitana, inutile nasconderlo , è nella normalità la caduta di pietrame, rami d’albero, cascate d’acqua. Ricordiamo che la Ravello – Tramonti è ufficialmente chiusa, e con la pioggia diventa davvero pericolosa. Verso Agerola olio sulla carreggiata da Amalfi segnalata dalla Millennium. Il problema della strada a Positano, per il crollo di parte della carreggiata, a causa del cedimento di un albero, Positanonews ha informato tutta la notte, rimosso l’albero ora c’è solo il senso unico alternato, nessun problema particolare da e per Praiano visto che non abbiamo grande traffico d’inverno. Grave la situazione dei disagi causati dalla frana caduta a Capo d’Orso nel comune di Maiori isolata da Cetara e Salerno , quindi dalla direttrice principale di traffico .

Inevitabilmente oltre agli automobilisti anche i pendolari che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico devono fare i conti con tale problema. Con il mal tempo le Vie del Mare, messe in ausilio da Maiori , non vengono effettuate.

l’azienda Sita Sud che gestisce il trasporto su gomma in Campania per la Divina ha dovuto adattarsi trovando strade alternative. Per il lato Ovest, Positano – Sorrento, nessun problema particolare, salvo che col maltempo bisogna davvero guidare con molta prudenza e fare attenzione.

Il problema grave è per Maiori, qualcuno si organizza con il car sharing, con i passaggi, ma spesso non coincidono andata e ritorno . Di seguito i percorsi che seguiranno i pullman nelle prossime settimane per aggirare la frana a Capo d’Orso a Maiori dal blog degli amici di Amalfinotizie .

Anche in considerazione dei nuovi tratti di strada da percorrere sono previste modifiche anche per quanto riguarda gli orari.

Sita Sud ha reso noti, infatti, gli orari che entreranno in vigore in Costiera Amalfitana da domani 21 dicembre fino al prossimo 4 gennaio.

In previsione delle festività natalizie, ormai alle porte sono previste modifiche anche per quanto riguarda gli orari del trasporto pubblico nei giorni festivi.

I pullman Sita rispetteranno i seguenti orari durante le festività