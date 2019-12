Costiera Amalfitana. Tagliati fuori dal mondo: studenti costretti a 3 ore in pullman per raggiungere Salerno

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Coordinatore Fi Costiera Amalfitana, Fulvio Mormile:

“Ci ritroviamo nuovamente tagliati fuori dal mondo , dobbiamo nostro malgrado constatare l’incapacità politica di svariati sindaci della costiera, c’erano 100milioni di euro, messi a bilancio dall’ allora presidente Caldoro per interventi di mobilità sostenibile e tutela del territorio in costiera, finanziati poi con fondi Fsc 2014/2020, purtroppo prossimi alla scadenza oramai ,ed in nostri sindaci non hanno fatto altro che farsi calare dall’ alto dei progetti che nulla hanno a che fare con la risoluzione del problema viabilità ,né con la tutela del territorio, ancor meno per la mobilità sostenibile, anzi si è arrivati al paradosso di rinunciare a finanziare la Funivia Minori Ravello, tra i pochi interventi di mobilità ecosostenibile , a favore di interventi che nulla risolvono , ma che hanno come unico requisito quello di poter spendere subito soldi, senza badare per cosa .Il nostro territorio estremamente fragile ha bisogno di essere ripensato in termini di vivibilità .Il 9 Agosto di quest’ anno quello stesso pezzo di strada che oggi è interessato da frana fu interessato da un incendio importante , il tratto venne transennato per alcuni giorni ,dopo di che si avvio il senso unico alternato in attesa che venisse messo in sicurezza il costone, cosa mai avvenuta , sarebbe bello sapere dal sindaco di Maiori quali sono stati gli atti messi in campo da Agosto ad oggi , e sarebbe anche bello sapere se per il tratto nella prossimità di Cavallo Morto dove il genio civile dovrebbe installare delle barriere paramassi, si sia provveduto a sollecitare i lavori in questo momento di chiusura della strada. Ma del resto io stesso mi interessai dell’inibizione di un tratto della provinciale Sp2 , dove sono quasi 4 anni che il comune non riesce a far eseguire un ordinanza , la stessa amministrazione che all’ingresso del paese nel punto più fotografato non riesce a riverniciare delle ringhiere dal giorno del suo insediamento , ma parla di spendere 20 milioni per una galleria di dubbio utilizzo . Non si possono amministrare le nostre realtà così , essendo spettatori attoniti , la nostra terra va rappresentata da protagonisti e non resa territorio di conquiste per tecnici ed imprese venute da fuori .

Coordinatore Fi Costiera Amalfitana

Fulvio Mormile”

