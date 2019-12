Costiera Amalfitana, spunta il trailer di Tenet. Le immagini del film girato tra Amalfi e Ravello

La Warner Bros ha pubblicato il trailer ufficiale di Tenet , il nuovo film di Christopher Nolan che è stato girato anche in Costiera Amalfitana. Questa estate nelle sale cinematografiche americane, furono proiettate le prime immagini durante la visione dello spin off di Fast and Furious. Il filmato di circa due minuti, mostra il protagonista del film John David Washington con alcune scene d’azione in mare ed in ambienti urbani.

Tenet risulta uno dei film più costosi della carriera del regista britannico, ed è stato girato tra fine luglio ed agosto a Ravello, tra il Belmond Hotel Caruso e Villa Cimbrone, mentre ad Amalfi sono state girate alcune scene in mare e alla darsena e anche un inseguimento a mare con un elicottero . Altre scene sono state invece girate a Maiori tra la zona del porto e la spiaggia del “Cavallo morto”.

Tenet è stato descritto come un film epico d’azione che racconterà il mondo dello spionaggio internazionale e sarà girato in sette Paesi diversi. Protagonista del film è John David Washington a cui si sono aggiunti Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh che torna con il regista dopo Dunkirk. Con loro sul set ci saranno anche Clémence Poésy , l’attrice indiana Dimple Kapadia, Michael Caine, Elizabeth Debicki e Robert Pattinson. La colonna sonora, invece, sarà composta da Ludwig Göransson, autore premio Oscar lo scorso anno per le musiche di Black Panther. Il film arriverà in sala il 17 luglio 2020.