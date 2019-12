Costiera Amalfitana: A proposito del dissesto idrogeologico. Ecco l’articolo del Geologo Concetta Buonocore

A proposito del dissesto idrogeologico

Del dissesto idrogeologico dell’area a monte e qualche volta anche a valle, della Strada Statale 163 “Amalfitana” e della Strada Statale 145 “Sorrentina”, se ne hanno testimonianze da quando furono costruite, ormai circa 200 anni fa. L’intera collettività’ che si e’ sviluppata intorno ad esse, continua ad utilizzarle per tutte le attività’ come asse viario principale. La loro centralità’ per i nostri territori, fa si che i disagi e i costi ricadono pesantemente sulle comunità’ locali. Disagi ancora piu pesanti si registrano ogni volta per gli anziani, bisognosi di cure giornaliere, che si devono spostare per raggiungere il centro più’ vicino. Penso a chi di loro ha bisogno della dialisi per esempio, e potrei fare numerosi altri esempi. Tempi di percorrenza raddoppiati e disagi per chi ogni giorno combatte con i problemi di salute a tirare avanti.

Di eventi franosi originatisi dalla parete rocciosa a ridosso della strada ne sono stati censiti centinaia. Tutta la strada statale 163, ma anche la 145, e’ a rischio di frana. Poche volte pero’, abbiamo visto frane che hanno avuto come recapito anche la sede stradale, ma che si sono distaccate dai rilievi posti più’ in alto, in zone non immediatamente visibili. Queste, bensì’ fino ad oggi meno frequenti sono molto più’ pericolose e possono raggiungere dimensioni maggiori. E’ il caso dell’ultima frana che ha invaso la statale 163 nel tratto che attraversa Maiori, il 13 dicembre ultimo scorso. Che fare? Il rischio, in inglese hazard, e’ strettamente connesso alla presenza dell’uomo sul territorio, di per se’ pericoloso per la combinazione di piu’ fattori geomorfologici. Per avere rischio zero bisognerebbe evacuare tutti, impossibile. Allora che si fa? Fino ad ora, ogni volta che si e’ verificato una frana , la regione, il genio civile, i comuni, hanno provveduto con interventi di messa in sicurezza del sito. Quasi tutti gli interventi si sono conclusi con la posa in opera di reti paramassi, tirantate da funi di acciaio e ancorate nelle “profondità”’ del substrato roccioso. Abbiamo ormai interventi che hanno più’ di 30 anni. A questi deve essere fatta la manutenzione, come dicono anche altri colleghi. E’ necessario fare la verifica di tutti gli interventi datati presenti. Altro interrogativo, copriamo tutti i monti Lattari e il Faito con reti?Impensabile e tra l’altro non servirebbe. Non resta altro che cominciare a fare la prevenzione del rischio idrogeologico che incombe sulle nostre strade. Bisogna farlo anche nella zona a valle della strada, controllando lo stato delle fondazioni dei viadotti presenti e di quelle zone a valle che per motivi vari rischiano di cedere e lasciare il malcapitato automobilista senza la terra sotto i piedi. Fino ad ora siamo sempre intervenuti dopo la frana, dopo l’alluvione, dobbiamo fare un urgente salto di qualità’ verso la prevenzione ce lo chiedono anche i cambiamenti climatici in corso, che stanno agendo da catalizzatore. Non e’ possibile rimandare ancora. Mi viene in mente il VEP, quando diceva con rabbia: la natura si vendicherà’! Ma non divaghiamo. La prevenzione e’ l’unica strada perché’ il territorio a rischio e’vasto, eppoi non e’ un posto qualsiasi. E’ interesse di tutti preservare l’assetto idrogeologico per la sicurezza di tutti e per assicurarci oggi e per le future generazioni la possibilità’ di poter continuare a vivere di turismo. Preservare l’assetto idrogeologico significa tutelare la bellezza. Altra importante interrogativo: le frane si possono prevedere? Oggi non e’ possibile prevedere le frane. I problemi sono più’ di due: l’area su cui fare previsioni e’ enorme, ci vorrebbe una palla magica troppo grande e nemmeno il mago più’ attrezzato ce l’ha, ma a parte gli scherzi, che ancora grazie a Dio ci possiamo concedere e continuando il discorso, siamo di fronte ad ammassi rocciosi frammentati da innumerevoli fratture con le orientazioni più’ varie, oggi con il laser scanner e altro, si riescono ad individuare, ma come fai a sapere quella e/o la famiglia di fratture che determinerà’ l’evento? Poi le radici della vegetazione dentro fanno leva, l’acqua penetra, con l’escursione termica diventa ghiaccio, aumenta di volume e può’ isolare il blocco, disgregandolo meccanicamente. E che dire del l’azione del vento e dell’azione combinata degli agenti atmosferici o anche di una scossa sismica? Quando e dove succederà’ nessuno lo può’ dire. Che fare allora?

Non ci resta che iniziare a percorrere la strada della prevenzione. Con gli attuali mezzi tecnologici a disposizione, partendo dal Piano per l’Assetto Idrogeologico, fatto tempo fa dalla regione Campania per l’attuazione della legge 183/89 sulla difesa del suolo, dopo l’immane tragedia che si abbatte’ sulla frazione di Episcopio a Sarno con più’ di 300 morti, e continuando con rilievi sempre più’ approfonditi si possono delimitare meglio le aree a maggiore rischio e intervenire nel modo più’ appropriato volta per volta. Per fare questo lavoro abbiamo bisogno come dice il sindaco di Positano, di una buona cabina di regia, dove la regia e’ la politica che deve essere consapevole che la prevenzione e’ l’unica strada. In campo bisogna mettere tutte le risorse umane disponibili sul territorio e da qui cominciare. I comuni per i problemi comuni devono collaborare mettendo da parte tutto quanto e’ collaterale. Una volta c’era la Comunita’ Montana che si occupava, con cantieri sparsi su tutta la costa e a varie altezze, di tenere in ordine il bosco e la montagna. Disponeva di una squadra di operai più’ o meno specializzati a seconda del compito che dovevano svolgere, e all’occorrenza, nel periodo estivo, metteva in campo una squadra per lo spegnimento degli incendi.

La gente pensava che andassero in montagna a perdere tempo. Ebbene, mio padre ci ha lavorato per 30 anni e più’, si svegliava alle 4 di mattina per raggiungere il cantiere piu’ o meno lontano e tornava la sera e per quanto ne so, ha sempre svolto al meglio il suo lavoro. Ancora oggi e’ la sua passione. Con lui c’erano anche i suoi colleghi, amici, di Positano e degli altri paesi della Costiera Amalfitana, che nel tempo si si aggregarono.Provvedevano alla pulizia del sottobosco, costruivano e/o ripristinavano muri a secco, macere, piantumavano alberi, si preoccupavano del loro stato di salute, quando c’era bisogno facevano la lotta biologica per esempio alle processionarie, e tutto quanto era necessario alla preservazione dell’assetto idrogeologico del territorio.

Oggi assistiamo ad una situazione di abbandono e ne paghiamo le conseguenze, speriamo bene. Infine, invito chiunque dopo aver fatto gli opportuni scongiuri, quelli di rito, a seconda del ruolo che occupa nella nostra società’, di essere propositivo e dare il proprio apporto al fine di iniziare un percorso nuovo.

Geologo Concetta Buonocore