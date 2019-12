Costiera Amalfitana. Pronti 70 milioni dalla Regione per le frane: il Dragone mette a rischio anche Atrani

Il sindaco Mansi ha ricordato: «Abbiamo già fatto un resoconto alla Regione: per mettere in sicurezza tutta la Costiera occorrono solo per le emergenze 70 milioni di euro». Domenico Amatruda , sindaco di Tramonti, comune dove si è verificato nella frazione Cesarano il crollo di un casolare della famiglia Cuomo, uno dei cui discendenti è Andrew Cuomo , governatore di New York, ha specificato: «Ci sono tratti di strada che sono in abbandono. Servono 400mila euro per i danni legati all’emergenza maltempo, ma per la messa in sicurezza totale di Tramonti occorrono 10 milioni di euro».

L’assessore di Maiori, Chiara Gambardella , ha quantificato in un milione di euro i lavori per risistemare i terrazzamenti: «Le macere (muretti di contenimento a secco, ndr) hanno costi di intervento notevoli e non è facile trovare tecnici e manodopera in grado di farli. A questi vanno aggiunti i danni alle strutture turistiche per i mancati introiti di questi giorni». All’incontro con gli amministratori è stato presente l’assessore regionale Fulvio Bonavitacola che ha assicurato l’impegno della Regione.

Da oggi, intanto, è stato potenziato il collegamento via mare tra Salerno e la Costiera per superare l’interruzione della statale 163. Previsti traghetti aggiuntivi per agevolare la mobilità tra i comuni della Divina. Un sistema veloce per superare i disagi. Intanto, l’Anas ha ripristinato il piano stradale in tre punti delle frane avvenute a Vietri sul Mare e Maiori nelle ultime settimane.