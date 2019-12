Costiera Amalfitana. Positano prima meta: lo dicono i dati delle strutture alberghiere

Una lieve flessione per le presenze turistiche in provincia di Salerno. È quanto emerge dall’ultimo rapporto sul movimento turistico in Italia realizzato da Istat, che delinea un quadro chiaro e piuttosto completo della situazione sul territorio salernitano prendendo in esame i dati delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere come bed and breakfast, campeggi e villaggi vacanze, sommando gli arrivi e le notti trascorse in esse (di qui la definizione di «presenze»). Ad emergere, in primis, è il saldo negativo rispetto al 2017: -2,73% pari a 164.628 presenze in meno. Un calo contenuto che però si pone sul percorso opposto del trend nazionale, che ha registrato un +2% di presenze sul 2017. Segno meno anche per le presenze dei clienti stranieri: 112.435 in meno rispetto al 2017 (-5%).

Nella top ten provinciale molte conferme fra Costiera Amalfitana e Cilentana ed una sorpresa. Andiamo con ordine: in cima al podio spicca Camerota con 794.185 presenze (+7% rispetto al 2017), che per il 67% arrivano dagli esercizi extra-alberghieri, per una permanenza media di 9 notti. A seguire Salerno con 621.362 (-6,8%) e Capaccio Paestum con 597.985 (+1%) rispettivamente con 4.2 e 4.7 notti di permanenza media. Al quarto posto Centola, che con 432.587 (+14%) e le sei notti di permanenza media scala una posizione in classifica rispetto al 2017. Quinto posto con 394.505 presenze per Pisciotta, che registra il miglior incremento fra i primi dieci in classifica: +36% ed una media di permanenza di otto notti. In sesta posizione Positano, prima meta della Costiera Amalfitana in classifica, che si ferma a 332.917 presenze (-18%). Settimo posto per Amalfi con 287.251 presenze (+3.9%). In ottava posizione Ascea con 226.775 presenze, in netto calo rispetto al 2017 (-15.6%), mentre al nono vi è la grande sorpresa del rapporto: Battipaglia, che con 207.192 presenze registra un incremento del 23% rispetto al 2017. Decima piazza, invece, per Maiori, altra habitué delle zone alte della classifica, che perde una posizione e che totalizza 197.912 presenze (-12,4%). Fuori dalla top ten, ma ben oltre quota centomila, vi sono Praiano con 192.516 presenze, Ravello con 168.852, Castellabate con 165.213, Casal Velino con 131277 e Agropoli con 93110.

Positano da record

In termini di presenze straniere la Costiera Amalfitana, con sette centri fra i primi dieci, supera quella Cilentana confermandosi la meta preferita dei non residenti in Italia che decidono di trascorrere le vacanze in Provincia di Salerno. Un esempio su tutti: le 299.538 presenze di Positano, prima per turisti stranieri, è pari all’89% del totale delle presenze registrate in quel centro. Rapporto che si inverte a Salerno, seconda in classifica con 289.836 (il 44% del totale). A seguire un filotto di centri della Costiera Amalfitana: Amalfi con 242.749 (84% del totale delle presenze); Praiano con 174.941 (90% del totale); Ravello con 148.069 presenze (87% del totale). Più basso il rapporto stranieri/italiani a Maiori, che con le sue 134.707 presenze di non residenti in Italia si ferma al 68% del totale. Percentuale che scende nei casi di Capaccio Paestum, settima, e Pisciotta, ottava, che con 132.682 e 61.139 presenze straniere totalizzano raggiungono rispettivamente il 22% ed il 15% del totale. A chiudere la classifica dei primi dieci Vietri sul Mare con 53.460 presenze (59% del totale) e Minori con 51.049 (62%). Ma la percentuale più alta di presenze straniere sul totale di visitatori tocca ad Atrani, dove il 92% dei turisti registrati nel 2018 non risiede nel nostro Paese. DA DOVE VENGONOPer quel che concerne la nazionalità dei clienti esteri al primo posto vi sono gli Stati Uniti con 410.775 presenze, il doppio rispetto al 2017. A seguire Germania con 214535 (+57%) e Regno Unito con 206861 (+110%) e con una permanenza media rispettivamente di 5 e 4,2 notti. A seguire l’Australia 102901 presenze, in crescita del 61% rispetto al 2017, il Canada con 82161 e la Svizzera con 53410. A ruota la Cina con 53128 presenze, con una media di 3,1 notti, e l’Argentina con 50188. Al primo posto fra le mete preferite dagli italiani vi è Camerota con 759.488 presenze. Sul podio Capaccio Paestum con 465.303 e Centola con 389.363. A chiudere la top 5 Pisciotta con 333.366 e Salerno con 331.526.

Alessandro Mazzaro – Il Mattino