Costiera Amalfitana. Oltre 50 serate in letteratura per promuovere il territorio

Chiude l’8 dicembre a Roma l’edizione 2019 di “Più libri più liberi” Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Occasione non solo per scoprire novità editoriali o incontrare scrittori e scrittrici, ma anche per fare il punto di alcuni degli eventi letterari più importanti dell’anno successivo. E’ il caso, grazie a “Leggere:tutti”, della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in

Mediterraneo, che si aprirà il 22 maggio 2020 nell’Anfiteatro dei Giardini del Fuenti. Dalle chiese alle piazzette, da edifici storici a musei civici, da giardini panoramici a sentieri collinari, dalle librerie ai centri di cultura di Praiano, Maiori, Amalfi, Atrani, Cetara, Minori, Tramonti, di Salerno e dell’Agro, come racconta il direttore organizzativo Alfonso Bottone, fino al 12 luglio per una kermesse culturale di elevato spessore. Un evento, ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, che fruisce certamente dei ricchi giacimenti culturali, artistici, paesaggistici, archeologici, enogastronomici e di folclore che impreziosiscono la Costiera Amalfitana, per concorrere alla promozione turistica ed economica del territorio della “divina” Costa. Circa 50 serate – incontro con il libro, novità letterarie che animeranno la calda estate in queste location mozzafiato, in riva al mare, ma anche con il cinema, la musica, il teatro, l’arte, la cucina, la convegnistica. Con partner prestigiosi: la Commissione Europea, il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali, l’Unicef, il Club “I Borghi più belli d’Italia”, il Touring Club Italiano, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, “Libera” Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, il Conservatorio Musicale “Giuseppe Martucci” di Salerno, il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e la stimolante collaborazione con Festival, Rassegne e Premi nazionali ed internazionali, Associazioni, Istituzioni, operatori turistici ed economici. Un succedersi incalzante di avvenimenti: dall’impegno a favore di tutte le diversità, perché nessuno si senta “sbagliato” in questo mondo, in Favolando (Premio Otowell) concorso di fiabe per le classi di Scuola primaria, in Scrittore in…banco concorso per gli alunni delle Scuole Medie Superiori, e in Poesie Metropolitane maratona in versi; a iniziative per l’ambiente con i 100 poeti e poetesse per… lungo il Sentiero dei Limoni, e per i più piccini con l’Associazione Papersera; ai tanti premi: ..incostieraamalfitana.it Premio Marchio Italy, Premio inPace, Premio Speciale Roberto Rossellini@Maiori, Premio per l’Alto Impegno Culturale Software Studio, Premio MarediCosta, Premio Giardino Segreto dell’Anima, Premio Dolce e caffè “DonneinCultura”, Premio In…canto “Gerarda Ebarone” per la Solidarietà, come alle Serate di Gala che ospitano il Premio internazionale alla Parola, la Crociera della Musica Arte e Cultura Napoletana, il Premio IGO; e ai riconoscimenti “Uomo/Donna del mio Tempo” a personaggi del mondo della cultura, dell’informazione, dell’attualità, dello sport, della moda, dello spettacolo, del cinema, della società, che caratterizzano il nostro tempo nel loro campo d’azione. “Ma il vero protagonista di ..incostieraamalfitana.it” – come sottolinea ancora Alfonso Bottone – “è il Libro, con i Premi costadamalfilibri per le sezioni Narrativa/Saggistica, Giallo/Noir, Antologie, consegnati nella serata finale, e i Premi “speciali” UNPLI “Autore emergente”, Cartesar “Carlo De Iuliis”, “Megaris” Napoli, “Scriptura” Nola, assegnati invece nel corso della Festa del Libro in Mediterraneo. Tutto questo sarà la XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it, a testimonianza di come un mezzo di promozione culturale possa divenire ulteriore strumento efficace di valorizzazione di un territorio”.