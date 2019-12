Costiera Amalfitana. Olio sulla carreggiata della SP366 Agerolina: procedere con la massima cautela!

ATTENZIONE: SP366 AGEROLINA PRESENZA DI OLIO SULLA CARREGIATA, DAL BIVIO PER POGEROLA AL BIVIO PER TOVERE! PROCEDERE CON MASSIMA CAUTELA!!

E’ questo quanto annunciato dalla P.A. Millenium Amalfi onlus, che allerta tutti i guidatori e li invita a prestare la massima attenzione. Il manto stradale, oltre a risultare già viscido di per sè a causa delle incessanti piogge, ora è minacciato dalla presenza di olio, che ne incentiva il tasso di rischio. Invitiamo a tutti i guidatori che transitano per la SP366 Agerolina a prestare la massima attenzione soprattutto dal bivio per Pogerola al Bivio per Tovere.