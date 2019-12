Costiera Amalfitana. I nuovi orari della SITA in seguito alle frane

Con un avviso comparso quest’oggi sul sito ufficiale della SITA, sono stati comunicati i nuovi orari delle corse in Costiera Amalfitana.

CHIUSURA SS163 – LOCALITA’ MAIORI

Chiusura temporanea SS163 – località Maiori

Comunicazione Anas del 13/12/2019

Si porta a conoscenza della Spett.le Clientela che, a causa della caduta di alcuni massi dal versante, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea della SS163 in entrambe le direzioni tra il km 39,350 e il km 40,050 nel comune di Maiori.

Pertanto, fin quando non verrà ripristinata la normale viabilità, i servizi sulle autolinee Amalfi-Maiori-Salerno e Amalfi-Napoli saranno articolati come di seguito indicato:

I collegamenti feriali da Amalfi per Salerno, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Amalfi alle ore: 05.15; 06.15; 06.30; 07.00; 08.00; 09.00; 10:00; 12:00; 13.15; 15:00; 16.00; 17:00; 19.00; 21.00.

I collegamenti feriali da Salerno per Amalfi, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Salerno alle ore: 05.30; 07.30; 08.30; 09.00; 10.00; 13.00; 13.15; 14.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30; 21.30.

I collegamenti feriali tra Amalfi – Minori – Maiori saranno garantiti con i seguenti orari:

Partenze da Amalfi alle ore: 09.00; 12.30; 13.15; 14.15; 15.00; 16.00; 17.00; 19.00; 19.30; 20.00.

I collegamenti feriali tra Maiori – Minori – Amalfi saranno garantiti con i seguenti orari:

Partenze da Maiori alle ore: 05.20; 06.00; 11.20; 13.10; 15.20; 16.20; 17.20; 19.20; 20.20.

I collegamenti (lunedì-venerdì) tra Amalfi e l’Università di Salerno saranno garantiti con i seguenti orari:

Partenze da Amalfi per Salerno (via Agerola) alle ore 06:30 e 16:00 con proseguimento e arrivo a Fisciano alle ore 08:55 e 18:25.

Partenze da Fisciano per Salerno e Amalfi (via Agerola) alle ore 12:35 e 19:00 con arrivo ad Amalfi alle ore 15:00 e 21:30.

I collegamenti feriali tra Napoli e Amalfi saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Napoli alle ore: 09.00; 10.30; 14.30.

I collegamenti feriali tra Amalfi e Napoli saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Amalfi alle ore 05.45, 06.20; eventuali viaggiatori di Maiori, Minori e Atrani per Napoli possono prendere l’autobus in partenza da Maiori alle ore 05:20 o alle ore 06.00 per Amalfi.

I collegamenti feriali tra Salerno-Cetara-Erchie saranno garantiti con i seguenti orari:

Partenze da Salerno alle ore: 06.15; 08.00; 13.15; 14.00 (limitata a Cetara); 18.30: 20.30.

I collegamenti feriali tra Erchie-Cetara-Salerno saranno garantiti con i seguenti orari:

Partenze da Erchie alle ore: 06.55; 08.40; 13.50; 14.30 (da Cetara); 19.10; 21.10.

Si rammenta che è ancora in vigore l’ordinanza Anas n.541/2019 che prevede la chiusura temporanea a fasce orarie (dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30) della SS163 in località Cetara.

Quanto descritto sarà attuato fino a diverse disposizioni dell’Anas.