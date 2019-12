Costiera Amalfitana, maltempo: disposte due postazioni del 118 a Tramonti e Scala

Nei comuni di Tramonti e Scala sono state attivati due presidi della 118 con volontari e personale medico della Croce Rossa per le emergenze, data la complicata situazione in Costiera Amalfitana, con il territorio martoriato dalle frane e le esondazioni. Un’ambulanza sarà attiva a Scala: l’interdizione stradale per l’evento franoso a Civita, infatti è impedito l’accesso all’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione anche alla vicina Ravello. Un’altra postazione è stata attivata nei pressi della guardia medica del comune di Tramonti, date anche le difficoltà che si sono registrate quest’oggi sul territorio, a causa della chiusura delle strade a Pucara e Paterno Sant’Elia. (Immagini di repertorio)