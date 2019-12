Costiera Amalfitana. Giornata di monitoraggio delle strade comunali e delle zone interessate dagli smottamenti

Altra giornata di monitoraggio delle strade comunali e delle zone interessate dagli smottamenti.

Il Comune di Ravello ha sottoscritto, in data odierna, il verbale di somma urgenza con il Genio Civile di Salerno e la “Ripa S.R.L.”, ditta individuata per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità nel tratto di strada interessato da smottamento in località San Cosma – CasaRossi – Pendolo, che inizierà i lavori già da giovedi 26 dicembre.

Con ordinanza sindacale n.65 del 24/12/2019 è stata disposta la revoca parziale dell’ordinanza n.59/2019, limitatamente all’ordine di evacuazione delle famiglie dimoranti nei fabbricati insistenti in località CasaRossi – Via Marino Frezza, fatta eccezione per un solo fabbricato (riportata in basso).

Venerdì 27 la Provincia di Salerno provvederà ad incaricare una ditta per i lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità lungo la ex S.S. 373.

Con questa ulteriore dimostrazione di fattività e concretezza a servizio del bene comune, frutto di un grande lavoro di squadra, si rinnovano i ringraziamenti al Comando di Polizia Municipale,ai membri del C.O.C., alla Protezione Civile Regione Campania, alla P.A. Millenium Amalfi onlus, al Regione Campania – Genio Civile di Salerno, all’Ufficio Tecnico Comunale, agli Enti che hanno prontamente risposto alle nostre richieste, ai cittadini che nel dignitoso silenzio hanno vissuto e vivono questo evento calamitoso ed ai volontari che a vario titolo hanno coadiuvato i vari interventi attuati.