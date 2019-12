Costiera Amalfitana, frana Pontone. Parla Lucia Vuolo della Lega: “Serve mettere insieme tutti i sindaci della Costiera”

A Pontone si è verificata una frana di enormi dimensioni che ha preoccupati gli abitanti del posto: la zona interessata è proprio tra le due gallerie. Questo l’avviso del comune di Scala subito dopo l’accaduto: “A causa delle condizioni meteo avverse si sono verificati numerosi eventi franosi non solo sul territorio del comune di Scala, pertanto si invita la popolazione a non utilizzare mezzi di trasporto privati e di non uscire di casa se non in caso di stretta necessità”. Insomma, una vicenda che ha causato molti danni e disagi a tutti i cittadini di Scala e della Costiera.

I lavori, proseguiti senza sosta anche nei giorni festivi, hanno consentito la riapertura, seppur parziale, dell’arteria stradale, attivando un senso unico alternato regolato da semafori. Rimangono però i problemi in altri comuni e località, come Vettica di Amalfi, dove il terreno di un terrazzamento ha invaso completamente la carreggiata sottostante.

Luigi Mansi, sindaco di Scala, nel giorno della Vigilia di Natale ha incontrato l’europarlamentare della Lega, Lucia Vuolo, per fare un sopralluogo nella zona del Pontone.

“Serve mettere insieme tutti i sindaci della Costiera amalfitana, andare oltre il colore politico e programmare un piano di messa in sicurezza per tutto il comprensorio”- riporta Lucia Vuolo.

“Serve fare rete – dice il Sindaco Mansi – All’europarlamentare ho chiesto questo. Spero che qualcuno ci aiuti”. Un messaggio che la Vuolo porterà a Bruxelles nelle prossime ore. “Ognuno deve fare la propria parte e mi impegnerò affinché le istituzioni possano dialogare per il bene delle comunità. Non permetterò a nessuno di fare campagna elettorale sul fango che ha minato la serenità di una delle zone più belle del mondo.

La bellezza della Costiera va tutelata – conclude la Vuolo – e non è uno spot al servizio del potente di turno. Sono vicino a Mansi e a tutti i sindaci della Divina, a prescindere dal loro colore politico. La sicurezza va oltre il consenso elettorale”