Costiera Amalfitana. Forte devozione a San Francesco a Scala, il paese più antico della costiera amalfitana

La visione di san Francesco a Scala, culla della costa d’Amalfi

La devozione a san Francesco è viva e sentita in tutta la regione Campania e a Scala, il paese più antico della costiera amalfitana, la A Scala, la Beata Maria Celeste Crostarosa ebbe una visione nel refettorio del monastero nel quale era suora, il 3 ottobre 1731, vigilia della solennità del Santo di Assisi

di Alfonsina Amato

La devozione a san Francesco è viva e sentita in tutta la regione Campania e a Scala, il paese più antico della costiera amalfitana. La Beata Maria Celeste Crostarosa ebbe una visione nel refettorio del monastero nel quale era suora, il 3 ottobre 1731 – vigilia della solennità del Santo di Assisi –, nella quale vide nostro Signore Gesù Cristo con accanto il serafico san Francesco, del quale ella era molto devota.

In questa prima visione Gesù indicò Padre Alfonso dè Liguori, da tutti oggi conosciuto come sant’Alfonso Maria dè Liguori, quale Capo e primo Superiore della Congregazione maschile del Santissimo Redentore, dapprima chiamata, come quella femminile, del Santissimo Salvatore, che sarebbe poi nata proprio a Scala il 9 novembre 1732.

Il giorno seguente, festività del Poverello d’Assisi, nuovamente il Signore si manifestò alla Crostarosa per rivelare alla stessa che la nuova Congregazione avrebbe avuto carattere missionario, si sarebbe occupata dei più poveri e degli abbandonati e si sarebbe diffusa in tutto il Mondo proprio come l’Ordine di San Francesco.

Scala, perla della divina costiera, incastonata tra monti e mare, situata al centro della stessa e adagiata a picco sul mare quasi a contemplarlo come da un trono, è una cittadina che, per la sua invidiabile posizione, fu scelta da antiche famiglie patrizie romane intorno al 330 d.C. per stabilirvi e le origini della stessa Amalfi, che Scala sovrasta, sono da ricercare proprio nel patriziato scalese che si spinse giù a valle sino al mare per ampliare i propri affari e commerci verso i paesi del Mediterraneo.

Un nobile scalese, Gerardo de Saxo, oggi beato, si spinse, infatti, fino in Terra Santa e fondò l’Ordine degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, divenuto poi sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, l’unico tra gli Ordini cavallereschi nati al tempo delle Crociate ad esistere tutt’ora e ad essere operante in tutto il Mondo.

L’importanza dell’Ordine fondato dal nobile scalese era data dal fatto che lo stesso aveva come scopo principale quello di accogliere e curare i pellegrini che si recavano in Terra Santa, sia essi cristiani, ebrei o musulmani, senza distinzione alcuna; soltanto successivamente si organizzò e divenne Ordine militare di difesa del Santo Sepolcro.

La stessa Crostarosa, poi, suora e mistica giunta a Scala presso il conservatorio della Visitazione con le due sorelle nel 1724, ivi fondò l’Ordine femminile del Santissimo Redentore, dapprima chiamato del Santissimo Salvatore, nel giorno di Pentecoste, il 13 maggio 1731, divenendo quello di Scala il “protomonastero” .

La Beata Crostarosa che ebbe molte estasi e visioni in vita, fu una vera e propria guida e consigliera per il nobile avvocato-sacerdote Alfonso Maria de Liguori che era giunto a Scala per riposarsi e predicare ai pastori su al romitorio di Santa Maria dei Monti, montagna che sovrasta la cittadina scalese.

Alfonso era solito recarsi in preghiera presso una grotta posta sotto un dirupo nella Valle del Dragone e, lì, spesso, riceveva le apparizioni della Madre Celeste che lo consigliava sulla Congregazione.

Quella Grotta è divenuta luogo centrale nel quale ritrovare lo spirito alfonsiano e riflettere sulle rivelazioni mistiche del Santo missionario; qui sono giunti e si sono fermati illustri pellegrini tra i quali il martire francescano polacco san Massimiliano Kolbe che visitò la Grotta il 18 giugno 1919.

L’esempio di Francesco, seguito da numerosi santi e sante nel corso dei secoli, ci invita a cogliere l’essenza del suo messaggio di accoglienza, solidarietà ed amore verso i più deboli, gli emarginati ed i sofferenti e a compiere opere concrete di carità donandosi al fratello.