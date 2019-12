Costiera Amalfitana. Cetara ed Erchie isolate. Cento persone in ostaggio

Sono in ostaggio da ieri sera anche a Erchie, borgo di Maiori. Sono isolati così come Cetara dal resto della Costiera Amalfitana e da Salerno. Prigionieri di una situazione che col passare delle ore sembra non trovare via di soluzione. Perché i pericoli che incombono da un lato e dall’altro non sono di facile risoluzione.

Il grido d’allarme arriva attraverso i social dove i circa cento cittadini, per lo più anziani, della frazione di Maiori si sentono abbandonati a loro stessi. Perché per raggiungere la vicina Cetara dove approvvigionarsi di viveri o di medicinali si può solo con le auto.

Una situazione imbarazzate determinata prima dal crollo della parete rocciosa dal cocuzzolo alle porte di maiori, venerdì 13 dicembre, poi dallo smottamento di ieri sera a Cetara che ha negato agli abitanti della frazione e del piccolo borgo marinaro qualsiasi via di fuga.