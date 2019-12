Costiera Amalfitana. Avvistamento di un corvo imperiale

Questa mattina, in Costiera Amalfitana, è stato avvistato un esemplare di corvo imperiale. Il corvo imperiale rientra a far parte della famiglia dei Corvidi e ne è il più grande rappresentante, arrivando a misurare oltre i 60 cm e con un’apertura alare che può sfiorare anche il metro e trenta. Sebbene solitamente vivano in coppia, in questo caso era solo, almeno fin quando non si è poi unito al volo dei gabbiani, con i quali condivide le stesse aree. Il corvo imperiale è un animale tendenzialmente stanziale, soltanto gli individui più giovani tendono a spostarsi per cercare nuovi ambienti dove stabilirsi. E’ una specie non poco diffusa nelle nostre zone, ma la sua naturale diffidenza lo rende molto raro da avvistare rispetto alle altre che rientrano a far parte della sua stessa famiglia, come le stesse cornacchie. Nonostante la sua forza e maestosità, è assai cauto e prudente: prima di scendere al suolo, è solito girare a lungo alla ricerca del minimo segno di pericolo presente sul terreno. Per questo motivo la sua apparizione di quest’oggi è stata una grandissima e graditissima sorpresa.