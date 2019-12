Costiera Amalfitana. Allarme B&B per le vacanze cancellate

La chiusura parziale della Statale 163 a causa delle frane avvenute prima di Natale rischia di procurare danni non indifferenti al turismo in costiera amalfitana. In vista del Capodanno, infatti, stanno aumentando le cancellazioni delle prenotazioni nelle strutture extralberghiere della costiera. La denuncia della situazione è arrivata direttamente da Agostino Ingenito, presidente dell’Abbac (Associazione Bed & Breakfast e Affittacamere della Campania), chiedendo una svolta che riporti alla normalità quanto prima, almeno per la questione dei trasporti. La situazione è completamente opposta invece in penisola, ci si avvia verso un ponte di San Silvestro col botto: le strutture extralberghiere e gli alberghi si prevedono piene a Sorrento.

“Siamo preoccupati, non sono rassicuranti le notizie che ci giungono da alcuni gestori associati che lamentano la cancellazione di prenotazioni per il Capodanno – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito – Abbiamo chiesto ai nostri iscritti di informarci e al momento il 30% di quelli consultati ci confermano che hanno avuto materialmente una cancellazione della prenotazione. Per chi come tanti dei nostri operatori lavora di questi periodi, con costi notevoli in termini di spese riscaldamento, utenze e soprattutto impegno personale, non è affatto facile. Le notizie che si stanno diffondendo non rassicurano gli ospiti che, facilitati dalle opzioni delle piattaforme online stanno cancellando prenotazioni in Costiera Amalfitana. Non intendiamo fare allarmismi ma diventa difficile rispondere positivamente agli ospiti che i servizi di trasporto pubblico e soprattutto che sono regolari gli accessi stradali – continua Ingenito – Le immagini delle frane nei vari punti della Costiera, da Cetara, Maiori, Vettica, Ravello passando per il Valico di Chiunzi non rassicurano i viaggiatori. Ecco perchè speriamo che sia presto ripristinato il tratto stradale provinciale e garantito l’acceso dei veicoli oltre che conferma del trasporto pubblico durante le festività. Ci appelliamo alle Autorità perchè insieme alla Protezione Civile si possa far presto ed evitare un collasso per il nostro turismo invernale”.

Anche durante il corso di queste feste, però, le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti degli operatori extralberghieri fuorilegge continua, lavorando per contrastare il crescente abusivismo, piaga che danneggia anche i tanti imprenditori regolari, i quali pagano le tasse e versano la quota di imposta di soggiorno ai Comuni.

Fonte Metropolis