Coste stabiesi e sorrentine. Rischio Cenoni: scatta il sequestro di 8 tonnellate di pesce scaduto dal 2015

Pesce scaduto dal 2015 e pronto ad essere venduto. Per fortuna quelle otto tonnellate di pesce sono state bloccate, perché scoperte dal personale della Capitaneria di Porto di Napoli insieme a quello degli Uffici dipendenti che stanno effettuando controlli.

Nel corso di una serrata attività di controlli di polizia, invece, sia gli agenti di mare che di terra e il personale della Guardia Costiera Stabiese e gli Uffici territoriali distribuiti lungo la Penisola Sorrentina ha proceduto a controllare oltre 40 attività commerciali (comprese unità da pesca) tra pescherie e ristoranti, grazie anche alla collaborazione del personale del servizio Veterinario – Asl Napoli 3 SUD. Controlli da Massa Lubrense a Torre Annunziata e nei paesi dell’entroterra.

Sono stati inoltre effettuati alcuni posti di blocco notturni su tutto il territorio dei comuni di Castellammare di Stabia, Pompei, Torre Annunziata e nella penisola Sorrentina che ha permesso di effettuare numerosi controlli ad automezzi commerciali.

Complessivamente sono stati elevati n. 30 verbali amministrativi per un importo totale di circa 40mila euro, oltre al sequestro di oltre 3 (tre) Tonnellate di prodotto ittico prive di qualsivoglia documento di tranciabilità.

Proprio in queste ore antecedenti il cenone della vigilia sono scattati i controlli, sequestri e denunce in tutta Italia per tonnellate di pesce scaduto, tossico e non commestibile.