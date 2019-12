“Costa Smeralda” è la nuova ammiraglia della flotta genovese. Ci piace segnalare quest’evento perché desideriamo che questa compagnia italiana si riprenda il posto che merita nel panorama dell’offerta crocieristica internazionale, perché amiamo e crediamo nella bontà della tradizione marittima italiana. La “Costa Smeralda” oggi, 21 dicembre, partirà da Savona per la sua prima crociera. Il nuovo gigante dei mari è lungo 337 metri e può ospitare 6.554 passeggeri. Costruita nel cantiere Meyer di Turku, in Finlandia, ha motori alimentati a gas naturale liquefatto. Una tecnologia che la compagnia di navigazione ha deciso di adottare per tutte le cinque unità che presto entreranno in servizio. Impiegare il gas per alimentare i motori permette di abbattere le emissioni inquinanti, un aspetto importante durante la navigazione, ma doveroso quando la nave si trova ferma in porto. Le differenze rispetto alle navi di tipo tradizionale emergono anche nei servizi di bordo e negli allestimenti. Gli ingegneri che hanno lavorato al progetto di “Smeralda” (come la gemella “Toscana”, in costruzione sempre nel cantiere Meyer, che verrà consegnata nel 2021) hanno ricevuto l’input di creare una vera e propria “smart city”. Oltre all’alimentazione a gnl, sulla nave sono state installate diverse innovazioni tecnologiche studiate per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale: dissalatori per l’acqua, luci a led, recupero del calore dei motori, ascensori che recuperano l’energia in esercizio attraverso la reimmissione nel sistema elettrico, la forma dello scafo invece è disegnata per ridurre sensibilmente l’attrito con l’acqua. Attenzione massima è stata data alla raccolta differenziata che raggiunge il 100% dei rifiuti nelle cucine dove è attivo il 4goodfood per ridurre anche gli sprechi alimentari. Al centro della nave si apre il “Colosseo”, un’area che abbraccia ben tre ponti, con tecnologia audiovisiva da fantascienza, ideata con un particolare design, con enormi schermi per spettacoli. «Non vediamo l’ora che i passeggeri possano godersi i sensazionali spettacoli che verranno proposti in questa magnifica location – commenta il direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba -, Costa “Smeralda” rappresenta una significativa innovazione anche a livello di prodotto, in cui l’ospitalità italiana resta elemento fondamentale e distintivo del nostro brand, in grado di coinvolgere e regalare emozioni sia ai nuovi crocieristi che a quelli più esperti. Il design italiano sarà inoltre protagonista nel “CoDe – Costa Design Museum”, il primo museo realizzato su una nave da crociera».

a cura di Luigi De Rosa (le foto sono tratte dal web)